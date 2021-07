Pikaajalise kogemusega sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu ja tunnustatud ajakirjanik Neeme Raud on välja andnud Pilgrimi kirjastatud raamatu “Kainus” mis on abiks neile, kes ei oska alkoholiga lõpparvet teha, ent mõistavad, et sellele tuleb lõpp teha, et taas elu nautida.