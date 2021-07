Terapeut teeb selgeks, mis on üks kõige olulisemaid asju, mida mees saab paarisuhtes teha

Naiselikus energias saab mees tugevamaks

Merliis rõhutab ka, et on oluline, et mehed julgeksid näidata oma haavatavust ja õrnemat poolt — siis saab tugevamaks ka nende mehelik pool. “See pole ebaküps alfamehelikkus, vaid kõikehõlmav mehelikkus, mis tekib siis, kui oma nõrkused omaks võetakse,” kirjeldab ta. Sinna jõudmine vajab aga toetust ning üksi neid poolusi omaks võtta võib olla keeruline. Küll aga rõõmustab ta, et viimasel ajal toimub ühiskonnas rohkem teadlikku polaarsuste avastamist nii naiste kui meeste seas.

Polaarsust mõistusele selgitada on keeruline. Sulg arvab, et läbi selgituse jõuab see info ainult pähe — see ei jõua kehasse, südamesse ja sügavamale, aga läbi energia kehastamise, kogemise või omavahelise ühenduse, jõuab see sügavamale kogemusse.

Vabadus peab alati jääma

Sulg rõhutab, et vabadus peab suhtes alati jääma. Alistumine ei tähenda seda, et keegi kedagi omab, ütleb, kuidas peab olema või kontrollib, vaid see tähendab, et me oleme endiselt vabad, aga see on meie enda vaba valik ja soov kogeda seda, et saame alistuda mingitel hetkedel ja olla hoolitsetud valitud meesenergia poolt. Seda oskavad tänapäeva iseseisvad ja tugevad naised kahjuks järjest vähem. Tavaliselt soovib naine tema sõnul alistuda küpsele ja terviklikule meesenergiale, kes ei ole kuidagi vähendav, kontrolliv või vägivaldne vaid näeb naist kui end täiendavat osa.

Ta tõdeb, et kõik ühendused, mis tekivad, on polaarsuste ehk keemia pinnalt — ehk tõmbad ligi vastaspolaarsust sel hetkel, mida parasjagu elus ise kehastad.