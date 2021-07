Foto: freestocks.org/Pexels

Me kõik sooviksime, et meie peresuhted oleksid kvaliteetsed ja õnnelikud, ent teame ka, et see ei pruugi alati olla kõige lihtsam. Elutempo kipub olema kiire ja mõistmisele, miks me ise mingil viisil käitume, mõtleme või ütleme napib aega.