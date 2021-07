Ettevaatust! Seks õues võib olla nauditav ja jahutav, aga kindlasti peate tähelepanu pöörama nendele teguritele

Rannas seksides on sinu kõige hullemaks vaenlaseks igale poole pugev peenike liiv, metsas omakorda oksad, okkad ja käbid ning kodumaine suvi on teadagi ka sääse- ja puugirikas. Seega tasub naudingu nimel kiirelt plats puhtaks teha, igasugu kriimudest päästab tekike ja kui olete niikuinii seksi järel rohkem või vähem paljad, vaadake teineteist ka selle pilguga üle, et ega puuke pole. Kaunil päeval vabas looduses seksides ei tasu rammestuses ka täies alastuses magama jääda — lisaks ohule, et keegi teile ootamatult peale satub, võib uinumise jooksul saadud päikesepõletus järgmisele seksiseiklusele mitmeks päevaks kriipsu peale tõmmata.