Murrame müüte! Need on viis väga levinud seksiga seotud müüti, mis ei pea üldse paika

Sa võid oma libiido kaotada

Libiido ei ole asi, mille sa võid lihtsalt kaotada. See ei ole ese, mille sa lihtsalt maha unustada saad. See on midagi, mis peitub meie sees ja mis vahel on tugevam ning mõnikord nõrgem. Selline vahelduvus on täiesti normaalne ning libiido n-ä parandamise asemel peaks lihtsalt õppima seda mõistma.

Mehed on seksuaalsemad kui naised

See laialt levinud arvamus on tegelikult vägagi vale. Jacqueline väidab, et pigem see võib olla isegi vastupidi. Naistel on suurem ja mitmekülgsem seksuaalne reageering kui meestel. Ta räägib, et tihti puutub ta oma töös kokku olukordadega, kus naistel on kõrgem libiido kui meestel.

See on sinu süü kui su seksihimu on kadunud

Tihti mõeldakse, et see on inimeste endi süü, kui nende seksihimu on hääbuv, kuid Jacqueline kinnitab, et tegelikult on palju faktoreid, mis on selle eest vastutavad. Esiteks on palju füüsilisi faktoreid nagu näiteks tööst stressis olemine. Aga samuti on ka hulganisti mentaalseid põhjuseid.

Paljud arvavad, et rasedatel naistel peaks olema tunduvamalt väiksem seksihimu, kuid tegelikult oleneb see inimesest. Samuti arvatakse sama asja vanuse kohta, et vanad inimesed ei huvitu enam seksist. Jacqueline lükkab ka selle valearvamuse ümber.

Seksuaalsuse koha pealt tunneb suur hulk inimesi häbi. Paljud ei tunne ennast omaenda kehas atraktiivsena. Fakt on see, et kui sa ei tunne ennast oma partneriga mugavalt, siis ei soovi sa temaga magada. Ta soovitab oma partneri seksuaalset poolt tundma õppida ning välja uurida, mis sinu partnerile on meeltmööda ning mis asjad on kindel ei.

Mehed soovivad seksuaalset intiimsust, naised tahavad emotsionaalset intiimsust

Üks teine seksuoloog Isiah McKimmie tõi välja, et kõik need müüdid seisavad sinu ja su parima seksi vahel ja üks nendest müütidest on see, et naised ei soovi seksuaalset intiimsust.