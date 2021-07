Unistad nooruslikust ja säravast näonahast? Ära siis unusta selle toidulisandi olulisust

Ameerikas kasvab kollageeni toidulisandite populaarsus aasaga 60% ja ülemaailmne turg on prognoositud tõusma 2027. aastaks üle 7,5 miljardi dollarini.

Brändid lubavad sulle säravat nahka, siledaid juukseid ja tugevaid küüsi, kui sa lisad kõigest lusikatäie kollageenipulbrit oma igapäevase toidu hulka. Dermatoloogide sõnul uuringuid napib, kuid kollageenil võivad tõesti olla hüved nahale.

Brändid väidavad, et kollageen hoiab su naha noorena

Kollageen peitub meie kehades loomulikult, kuid kahekümnendates eluaastates hakkab selle hulk vähenema. Toidulisandeid pakutakse eri kujul, kuid kõige tavapärasemalt on kollageen loomset või merelist päritolu ja seda võetakse pulbrina, lahustades toidulisandi (mis võib olla kas maitsega või maitsetu) kohvi või smuuti sees.

Kollageeni toidulisandid toimivad kahel viisil: need käituvad kui sõnumi edastajans proteiinina ja varustavad keha aminohapetega. Kollageeni peptiidid käituvad sõnumite edastajatena rakkude vahel ning vallandavad uute kollageeni kiudude sünteesi, parandades seeläbi naha, küünte ja luukoe struktuure. Soovitav on võtta kollageeni toidulisandeid mitu kuud, et oleks võimalik tulemusi näha.

Uuringud vihjavad, et kollageeni toidulisandid võivad nahka parandada

Paljud dermatoloogid toovad välja tõendeid, et kollageen on keha jaoks puhas proteiin, mis on ka nahale hea. 2018. aastal tehtud 11 uuringut tõestasid, et inimesed, kes võtsid kollageeni toidulisandeid iga päev vähemalt kuu aega, nägid positiivseid muutusi.

2020. aastal avaldati esimene meditsiiniline artikkel, mis tõestas kollageeni toidulisandite tõhusust. Kuna naised tarbivad tavaliselt vähem proteiini kui mehed, võivad kollageeni toidulisandid olla vägagi kasulikud. Tuleb küll meeles pidada, et kollageen pole täielik valk ehk tähtis on siiski ka mitmekülgne toitumine.

Varsti on saadaval ka vegan kollageeni