Mehed, pange hoolega tähele: niimoodi tehes jääte kindlalt naisest ilma ja teist võimalust ei anta

Sa jääd oma naisest ilma, kui unustad teda tänada kõige eest, mis ta sinu nimel teeb, kui sa unustad tunnustada nii tema välimist kui ka sisemist ilu ning kui sa unustad talle meelde tuletada, kui tänulik sa oled, et ta sinu elus on.

Sa jääd temast ilma, kui sa hakkad kõike, mida ta sinu nimel teeb, võtma iseenesestmõistetavana ja kui sa eeldad, et ta on alati olemas.

Sa kaotad ta, kui sa lõpetad temaga flirtimise, talle väikeste teenete osutamise, ega näe enam tema nimel üldse vaeva, sest eeldad, et sa ei pea seda enam tegema nüüd, mil te suhtes olete.

Sa kaotad oma armastatu, kui sa käitud nagu sa omaksid teda, kui sa kunagi ei täna teda toidu tegemise eest, sinu järelt koristamise eest või kohtingutel maksmise eest, sest sa tunned nagu see olekski su naise ülesanne.

Ta ütleb sinust lahti, kui sa kohtled võõraid inimesi paremini kui teda, kui sa oled temaga nii ära harjunud, et ei näe teda enam kui inimest, vaid kui sinu isiklikku omandit.

Ta ütleb sinust lahti, kui sa ainult võtad ilma midagi tagasi andmata, kui sa lased temal üksinda kanda suhte hoidmise koormat.

Sa jääd oma naisest ilma, kui sa unustad ära kui palju sul on vedanud, et ta sul olemas on, kui sa kasutad ta head südant ära.

Vahet ei ole, kui enesekindlalt sa tunned end tema omamise osas, kuid tõde on see, et ta lahkub kohe, kui ta tunneb, et sa ei hinda teda enam.

Hetkel võib ta olla küll pime nende tunnete tõttu, mida ta tunneb, kuid ühel hetkel saab ta aru, et ta ainult annab ja annab, aga ei saa midagi vastutasuks.

Ta saab aru kui ebaõiglane on see, kui palju vaeva ta on suhte nimel näinud ning kui vähe ta ise sellest suhtest tagasi on saanud. Ning siis ta lahkub, teades, et tal pole mingit põhjust püsida suhtes, kus teda ei hinnata. Naine saab aru, et väärib sinust palju paremat.

Ole ettevaatlik, sest sa tõesti kaotad selle imelise naise oma elust, kui sa ei muuda oma käitumist ega hakka teda tänama kõige eest, mida ta teeb. Pead muutma oma käitumist, suhtumist ja rohkem pingutama.

Allikas: Thought Catalog