„Tema oli see, kes oli natuke purjakil ja tahtis sulle muudkui välja teha.”

Ta ei võpata. „Kas selle kohviga on kõik korras? Said selle valmistamisega hakkama? Sest paistab, et sul on kogemusi vähevõitu.”

„Oh, kullake – sa kindlasti igatsed tema järele. Kas ta on isaga? Neil on kindlasti koos tore – ta pole arvatavasti õieti märganudki, et sa ära oled, tead ju küll, millised need lapsed on.” Näen üle Carmeli õla, kuidas Erik silmi pööritab, enne kui kambüüsist lahkub. Carmel laseb minust lahti, võtab foto ja ütleb: „Nunnu,” enne kui pildi hoolikalt jälle kokku voldib ja tagasi mu taskusse pistab. „Nii armas, et teda niimoodi endaga kaasas kannad. Tule, otsime sulle klaasi vett.” Ta räägib lakkamatult, nagu oleksin ka mina laps. „Kas asi on menopausis? Mu ema ütleb, et on oma hormoonide ori.”