Inga Lunge: elus tasub iga päev teha valikuid, mis täidavad energiaga

Elukutse ja eneseareng peaksid olema omavahelises seoses

Lunge rõhutab, et elukutse ja eneseareng on kahtlemata omavahelises seoses. “Õigemini on ilus, kui see on nii,” täpsustab ta. Paraku tähendab aga paljude jaoks töö kohustust — nende inimeste mõttemustreid ja sisemisi programme võiks Lunge sõnul veidi nihutada, et elada oleks toredam.

Tänapäeval pakuvad küll paljud tööandjad võimalust füüsiliseks aktiivsuseks, aga ka enesearengutoetusi. Lunge tõdeb, et tööandja võib küll luua ideaalsed tingimused, aga kui inimene ise pole valmis neid vastu võtma, siis ei ole nendest mingit kasu. ”Rahulolu saab alguse siiski töötaja enda sees, välised tegurid mängivad siin küll rolli, kuid need on õige väikesed. Kas nende tööandjate juures, kus on võimalus jõusaali kasutamiseks, töötavad kulturistid ja füüsiliselt väga heas vormis inimesed? Tööandja saab luua turvalise ja hea keskkonna töö tegemiseks, see ongi kõige alus,” ütleb ta.

Eneseareng on elamise viis

Arusaadav, et pärast pikka tööpäeva stressis koju jõudes võib tunduda, et pole aega ega motivatsiooni enesearenguks. Lunge sõnab, et tegelikult on meil kõigil kogu aeg aega. On aega, et ennast läbi põletada, stressi mõelda ja pinges olla. Milliseid valikuid meile meeldib teha, selliseid teemegi — eneseareng ei ole kohustus, mis vajab lisaaega, see on elamise viis, mis kestab seni, kuni olemas oleme.

Et hoida tasakaalu töö ja muude tegevuste vahel, soovitab ta olla ise tasakaalus ja elada elu just sellisena, nagu sa südames soovid.

Miks ta otsustas Enesearengufestivalil osaleda, selgitab ta nii — teda kutsuti ja ta ei näinud põhjust keelduda. “Seda, kas ettevõtmine on oluline, saame hinnata tagantjärele. Kui see kedagi puudutab ja lükkab arengud positiivses suunas käima, järelikult on see oluline. Kõik eeldused sündmuse õnnestumiseks on minu arvates olemas,” ütleb ta.