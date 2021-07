Ulatame üheskoos abikäe! Pahaloomulise ajukasvajaga 8-aastane Artjom vajab ravivisiidiks heade annetajate abi

“Aasta eest käis Artjom teie, heade annetajate abiga Sankt-Peterburgi kliinikus, kus üht sellist — Cyber Knife protseduuri — teostatigi. Cyber Knife ehk kübernoaga kiiritusravi põhimõte seisneb kiirgusdoosi kasvajarakkudele suunamises, nõnda et ümbritsevad terved koed jäävad puutumata. See meetod on kasutusel eelkõige just selliste kasvajate ravis, kuhu on raske kirurgiliselt ligi pääseda, näiteks pea- ja seljaaju ning liikuvate elundite kasvajate puhul.

Ehkki ravi ei ole tervendav, andis see Artjomi puhul siiski positiivseid tulemusi ning eelmise aasta detsembris tehtud uuring näitas, et uusi metastaase ehk siirdeid juurde ei olnud tekkinud, mis on Artjomi seisundi juures juba väga hea tulemus. Kasvaja ise on aga nüüdseks pisut suurenenud ning täpsemate uuringute järel on selgunud, et vaja oleks teha uus Cyber Knife protseduur.

Tegu on täiesti tõenduspõhise ravimeetodiga, kuid kuna ravieesmärgi saavutamise tõenäosus on väiksem kui 50 protsenti ning vastavalt arstliku konsiiliumi otsusele ei ole see patsiendile meditsiiniliselt näidustatud, Eesti Haigekassa Artjomi ravi välisriigis ei toeta.

„Teha pole midagi,“ öeldakse 8-aastase Artjomi perele, kuid see ei ole neid takistanud käimast uuringutel ja leidmast viise, kuidas oleks võimalik pahaloomulise kuluga haigust pidurdada. On tõsi, et hetkel ei ole ühtegi ravimeetodit, mis Artjomi täiesti terveks raviks, kuid elupikendav mõju Cyber Knife protseduuril on, ning see on kõik, mis Artjomi perele kogu selle halva prognoosi juures jäänud on. Iga uus päev, mille Artjom perekeskis veedab, on eelmisest väärtuslikum, ning ravireisil käimine toob südamerahu, et vähemalt on kõik, mis võimalik, tehtud…

Artjomi ravivisiit Venemaale Sankt-Peterburgi Cyber Knife protseduurile läheb koos reisikuludega kokku maksma 4000 eurot. Siinkohal pöördume teie, heade aitajate poole, et üheskoos anda Artjomi perele südamerahu ja teha kõik, mis võimalik.”