Teeme selgeks, kuidas ravida haavu ja kriimustusi, kui nende paranemine on kuumuse tõttu liiga aeglane

Kui lõikehaavad on nii nimetatud puhtad haavad, siis marrastused on mustad ja väga valusad. “Marrastusest tuleb samuti voolava vee all mustus välja loputada, puhastada haav füsioloogilise või alkoholivaba haavalahusega,” räägib proviisor ja rõhutab, et kui haav on suur ja väga määrdunud, siis ei saa seda ise puhastada ning tuleks pöörduda haigla erakorralisesse vastuvõttu. “Kui marrastushaav on loputatud, siis tuleks sellele panna haavageeli, mis puhastab ja aitab haavapõhjast mustust ning surnud kude eemaldada. Lisaks hoiab haavageel haava niiskena, mis on oluline haava paranemise kiirendamiseks. Niiskes keskkonnas saavad rakud kiiremini üksteise külge kinnituda ja seetõttu haav paraneb kiiremini,” selgitab proviisor.