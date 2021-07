Pigmendilaigud ei rõõmusta? Head vahendid, mille abil neid vähendada

Parimad lahendused, mis aitavad hüperpigmentatsioonist lahti saada:

C-vitamiin

C-vitamiini seerum on üks kõige helendavama toimega tooteid, sest see aitab pigmenti kahandada ning teeb naha pehmeks ja puhtaks. Samuti aitab see kaasa kollageeni tekkele.

Aselaiinhape

Lisaks pigmendilaikude hajutamisele aitab see põletikke ära hoida, nii et samuti on see soovituslik neile, kes võitlevad aknega.

Kojic hape

See on naturaalne valgendaja, mis aitab ka akne vastu. Seda sisaldavad tooted on küll kallid, kuid toimivad imehästi, et soovimatutest laikudest lahti saada.

Hüdrokinoon

See on üks kõige paremini toimivatest ainetest, sest aeglustab ühtlasi melaniini teket, mis on laikude tekitajaks. Hürokinooni õige tihedusega kasutades hämmastavad tulemused sind kindlasti!

Retinoidid

Retinoidid on A-vitamiini derivaat, mis aitab kaasa kollageeni tekkele ja mis muudab tumedad laigud heledamaks. See võib muuta naha kuivemaks ja tundlikumaks päikese suhtes, nii et kui lisad retinoide sisaldavad tooted oma näohooldusrutiini, on tähtis kasutada päikesekaitsekreemi erilise hoolsusega. Siiski soovitavad dermatoloogid rasedatel ja imetavatel naistel neid tooteid mitte kasutada.

Kui mitte miski muu ei aita, võid proovida keemilisi koorimisi, laserteraapiat ja mikrodermabrasiooni, et vähendada hüperpigmentatsiooni ning tumedaid laike. Need professionaalsed viisid eemaldavad pindmise nahakihi. Pärast mõnepäevast taastumist avastad, et nahk on palju puhtam ja heledam.

Allikas: Thought Catalog