Fantastiliselt ulakas! Need on populaarsed fetišid, mida kellelegi tunnistada ei tahaks

Hoia meeles, et kinky ja fetiš on kaks täiesti erinevat asja. Fetiš on erakordne huvi inimese, asja või mitte-seksuaalse kehaosa vastu. Kinky on miski, mis sulle peale läheb ja fetiš midagi, mida sa vajad, et kiimas olla.

1. Rollimängud

Rollimäng on nendest kõige levinum ja see sisaldab tegelasteks kehastumist. Selleks võib olla näiteks lipsu kaela panemine ning oma partneri bossi mängimine, filmitegelasena käitumine või koguni stsenaariumi loomine.

2. Raseduse fetiš

Selleks on raseda naisega seksimine. Mõnedele meeldib see ümara kõhu pärast, teistele rinnapiima tõttu.

3. Pealtvaatamine

Mõnedele läheb peale teiste paljana nägemine või vaatamine, kuidas nad seksivad. Enamasti saadakse nauding vaatamisest, kuid osadele piisab seksuaalvahekorra kuulamisest. See on midagi muud kui tavaline porno vaatamine, sest videolindi asemel soovivad nad olla ideaalis samas ruumis.

4. Jalafetiš

Seksieksperdi sõnade kohaselt on jalafetiš üllatavalt populaarne ja tavaliselt just meeste seas. See võib endast kujutada soovi partneri jalgu suudelda või masseerida. Teistele meeldib olla alandatud või kui nende näo peal trambitakse haisvate jalgadega.

5. Hingamise „kinnikeeramine“

Selleks on kägistamine ja partneri poolt hingamisteede blokeerimine. See võib osutuda küll ohtlikuks, ehk ohutum alternatiiv on omaenda hingamise kontrollimine.

6. Dominant ja alluv

Dominant on see, kellele meeldib oma partnerit kontrollida, näiteks tema kägistamise või alandavate nimedega kutsumise näol. Alluv pool on see, kellele meeldib olla kinni seotud, piitsutatud ja alandatud.

7. Erootiline alandamine

Erootiline alandamine hõlmab laia spektrumit, milleks võib olla see, kui dominantne partner kutsub kuulekat alandava nimega või olla isegi nii ekstreemne, et üks partner on sunnitud vaatama, kui partner kellegi teisega seksib.

8. Sidumismängud