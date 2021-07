On alles südametemurdjad! Tähemärgid, kellest on uskumatult raske üle saada

Skorpion

Kui nad on armunud, teevad nad kõike väga intensiivselt ja kirglikult ning neile ei valmista mingit probleemi teie suhet kogu maailmale kuulutada. Selle tõttu on nendest raske üle saada, sest kuidas leiad sa kellegi teise, kes on nii intensiivne? Lisaks on neil voodis andeid ja nad teavad alati, mida sa just tol hetkel soovid.

Lõvi

Lõviga koos olemine paneb sind tundma kõige õnnelikuma inimesena maailmas. Lõvid teevad sulle parimaid kinke, teavad täpselt, mida öelda ning nende seltsis olemine paneb sind tundma, et maailm on parem paik. Nad kannavad endaga alati kaasas positiivsust ja päikesepaistet. Lõviga olemine on alati lõbus ja kes poleks lummatud nende energiast ja optimismist? Nad on võluvad ja kirglikud ning neil on alati pikk rida austajaid ootamas.

Kaalud

Kõik armastavad Kaalusid. Nende energia on väga nakkav ning neid on võimatu unustada, sest sa tead, et nad tegid kõik enda võimuses, et teha sind õnnelikuks ning sa olid alati nende prioriteet. Kaalud on romantilised ja hoolivad ning panevad sind end alati armastatu ja hinnatuna tundma. Nende läheduses olemine paneb su naeratama. Nendega on sul lõbus kahekesi olles, kuid nad on ka imelised kaaslased igale üritusele.

Sõnn

Sõnnid on alati lojaalsed ning sa võid nende peale loota. Mitte kunagi ei tunne sa nii palju armastust ja soojust üheltki teiselt tähemärgilt. Nad on jalgadega maa peal, usaldusväärsed ja nii kannatlikud, et neid on raske vihale ajada. Sõnnid hindavad väga kõiki neid ilusaid asju, mida elul pakkuda on ja nad hellitavad su kindlasti kõige läbimõeldumate kinkidega ära. Nad on alati sinu jaoks olemas ning kui sa võtad neid iseenesestmõistetavana, kahetsed seda peagi.

Neitsi