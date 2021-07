Naine kurvastab: kõik partnerid on mind voodis taevani kiitnud, aga tegelikult...

Kõik ta neli kaaslast on väga hoolivad ja voodis head olnud ning nende peenis on samuti normaalse suurusega olnud, kuid siiski on naine pidanud orgasmi iga kord teesklema. Ta teab, et see pole lahendus ja tegi asjad arvatavasti isegi hullemaks. Nüüd on ta leidnud endale 31-aastase kaaslase, kes tahab väga seda probleemi lahendada.