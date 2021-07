Iga juuksur hoiaks peast kinni ehk ära selliseid vigu juuksehoolduses küll tee

1. Kareda rätikuga kuivatamine

Kiire kuivatamine rätikuga on kõige lihtsam viis, kuid see ajab juuksed väga krussi ning tekitab palju kahju. See ei tähenda, et sa ei tohiks rätikut kuivatamiseks kasutada, parem idee on kasutada pehmet rätikut ning olla väga õrn.

2. Märgadel juustel vale hari

Ära kasuta märgade juuste peal midagi muud peale Tangle Teezeri harja või laiade vahedega juukseharja.

3. Vale šampoon

Su näohooldusrutiin koosneb kindlasti paljudest erinevatest toodetest, mis kõik tegelevad erineva probleemiga. Juuksehooldusega ei tohiks olla teistmoodi — su peanahk ja juuksed vajavad kuu jooksul erinevaid tooteid, olenevalt sellest kui stressis sa oled, mida teevad su hormoonid, kui palju trenni sa teed jne.

4. Juuste näpu otsas keerutamine ja nende välja kitkumine

See ärevusest põhjustatud harjumus teeb su juustele kahju. Selle asemel pane näiteks juuksed kinni, kuni sellest harjumusest üle saad.

5. Juuste liiga sage pesemine

Kaks kuni kolm korda nädalas juuste pesemine on palju kasulikum kui iga päev, sest nii muutuvad su juuksed liiga kuivaks. Kui käid jõusaalis, loputa pärast trenni juukseid lihtsalt veega.

6. Juuste kinnipanek

Kandes 24/7 juukseid patsis/hobusesabas, tekitab see katkiseid otsi. Selle parandamiseks on olemas kreemid, mis katkisi otsi parandada aitavad.

7. Kuumakaitse väljajätmine juuksehooldusest

Kui föönitad, sirgendad või teed juustele lokke, ära kunagi unusta kuumakaitset. Kuumus lagundab juustes olevaid vesiniksidemeid, põhjustab juukseotste lõhenemist ning murdumist ning pikapeale kaotavad kiharad sära.

8. Juuksemaskide liiga tihe kasutamine

Sügavalt niisutavat maski tohiks ainult korra nädalas kasutada, vähem niisutavaid kaks korda. Samuti on soovitatav maski kanda ainult juukseotstele.

9. Ise oma juuste lõikamine

Kõik juuksurid nõustuvad, et ise endale soengu lõikamine on halb idee, eriti kui sul on pikad juuksed. Vahet pole kui head DYI’d sa sotsiaalmeediast vaatad, jäta juukselõikus professionaalidele.

10. Oma peanaha unarusse jätmine