HOROSKOOP | Nendes tähemärkides sündinud mehed on parimad elukaaslased

SÕNN

Tema tahab alati kodurahu säilitada ja seda igas olukorras. Ta teeb hästi süüa, aitab elamist koristada ja käib poes. Kui ta on enese kõrvale leidnud õige inimese, siis võib ta juba väga noorelt abielluda. Ta on mees, keda kõik naised enesele soovivad, ta on hea, mõistev ja tähelepanelik.

NEITSI



Neitsi tähtkujus sündinud mees on ideaalne ja väga hea valik. Ta on tõsise ellusuhtumisega, töökas ja annab endast kõik oma perele. Üks tema parimatest omadustest on usaldusväärsus. Sa võid teda usaldada igas olukorras. Kui ta on sinuga, siis ta jääb sinuga.

KAALUD

Kaalude tähemärk sümboliseerib abielu ja kahe inimese vahelist suhet. Ta on kirglik, ambitsioonikas ja hindab naist, kes ise ennast hinnata oskab. Ta paneb oma naise tundma ilusa ja enesekindlana.

VÄHK

Ta on üks neist, kes on loodud kooselu jaoks. Ta ei oskagi üksi elada. Ta on oma kaaslase vastu tähelepanelik. Ja ootab vastutasuks austust, ilma milleta ta võib muutuda eemalolevaks.

LÕVI

Lõvi on enesekindel, hea ja lõbus. Oma lastega oskab ta tegeleda, mängib nendega jalgpalli, viib neid teatrisse ja kontserdile. Kui Lõvi kedagi armastab, siis jumaldab ta teda.

JÄÄR

Jäär on väga hea elukaaslane, kui sul on elus unistusi ja eesmärke. Tülide ja vaidluste ajal on ta kange vaidleja, aga ta analüüsivõime üllatab ka sind. Ta on väga energiline ja vajab enda kõrvale sama elavat inimest, kui ta isegi on.

KALJUKITS

Kaljukits kooseluga ei kiirusta. Ta pea on koguaeg hõivatud rahaliste probleemide ja karjääri tegemisega.

KALAD

Tema usub kaljukindlalt tõelisse armastusse. Aga ta pettub alati. Ta võib tihti olla liiga äärmuslik. Samuti on tal raske otsuseid vastu võtta, ta loodab alati, et tema kaaslane kõik praktilise elus tema eest ära teeks.

AMBUR



Amburil on vaja emotsionaalset sidet oma kaaslasega. Ainult sellisel juhul saab temast truu abikaasa. Tihti on ta aga rahulolematu.

SKORPION