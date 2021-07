Eestlannad pihitoolis | Naised panevad paika: need on oraalseksi patud, mida on raske andestada

Foto: Shutterstock

Oraalseks võib olla imeline ja nauditav kogemus nii naise kui mehe jaoks, juhul kui seda õigesti teha. Õigesti tegemine on muidugi lai mõiste, kõik oleneb inimesest, kõigile meeldivad erinevad asjad. Küll aga panevad Eesti naised paika, millised on patud, millega mehed on oraalseksi tehes hakkama saanud ja need ei unune vist iialgi.