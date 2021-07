Võimas! Esimene naine läbis Ameerikas karmi 37 nädala pikkuse mereväe väljaõppe

Mereväe ohvitserid keeldusid naise nime avaldamast ja tema kohta rohkemate detailide teada andmisest. Naine oli üks 17st madrusest, kes lõpetas ja es said neljapäeval oma märgid kätte. Ühtlasi on ta samuti esimene 18st naisest, kes kandideeris ja treeningu läbis.

Õrnemast soost madruse edu on märgiks, et naised on pääsemas sõjaväe kõige raskematesse ja konkurentsirohkematesse töökohtadesse, ja seda kõigest viis aastat pärast kõikide lahingupostide avamist naissoole.