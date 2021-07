Mitte ainult naised! Terapeut selgitab, et ka meestel on see omadus ja miks on oluline seda teadvustada

Foto: Shutterstock

Sel laupäeval Haapsalu linnuses Hea Elu enesearengufestivalil ülesastuv individuaal-, paarisuhte- ja pereterapeut ning lapsevanemate koolitaja Raivo Ilmsalu sõnab, et eneseareng on elukestev õppimine. Õppimine on eksimine, kuni õnnestud ja ümber õppimine, kui seni õpitu enam ei toimi. Koolis ja ka kodus õpetavad seda vähesed õpetajad ning lapsevanemad, kes õppimise mõttest aru on saanud.