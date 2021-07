Uus trend toidumaailmas? Jäätisest saab valmistada nii mõndagi põnevat ja asi võib magusast kaugel olla

Koorene suutäis magusat jäätist ja soolased friikartulid võivad kombinatsioonina tunduda kui tuli ja vesi, kuid tegelikkuses on see sama maitsev kui soolakaramell või soolakringel šokolaadiglasuuris.

Arvatakse, et selles maitsekombinatsioonis saab süüdistada kiirtoidukohtasid, kus inimesed tellisid friikartuleid ja koorejäätist ning viimase kreemjas tekstuur lihtsalt mõjus nii kutsuvalt, et inimesed hakkasid naljaga pooleks kartuleid sellesse kastma. Järgmisel hetkel proovisid koorese ja magusa ning kuuma ja soolase kooslust juba inimesed üle maailma.

Laaniste sõnul näitab igasugune soolase roa valmistamine magusast jäätisest tõelist meistriklassi, sest ideaalseks tulemuseks on vaja tunda maitsete tasakaalustamise kunsti. „Koorejäätis on kreemine ja rammus ning neid omadusi kokad kastmete valmistamisel ka otsivad. Sulanuna on koorejäätise puhul praktiliselt tegemist vahukoorega, kuhu on lisatud vaniljet ja suhkrut. Ideaalse tasakaalu saavutamiseks tulebki mängu koka oskus mängida soolase ja magusaga, kuid see on tehtav ning ka koduses köögis,“ julgustab Laaniste.