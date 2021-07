Laps tundub rahulolematu? Need nõuanded aitavad märgata, kui lapse tass on tühjenemas

Foto: Pixabay/Pexels

Tänapäeval on elutempo kiire ning inimestel on tekkinud väljakutseid vaimse tervisega. Meaningful Talks suhtluspäeviku “Minu lapse hingeelu” kaasautor Lilian Promet sõnab, et põhjus võib olla selles, et me ei oska enam olla kohal, keskenduda ja omavahel suhelda, vaid tegeleme mitme asjaga korraga ning ei märka tihtipeale, kui endal või lähedasel on keeruline eluga toime tulla.