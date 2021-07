Lugeja tõsine soovitus meestele: kui te ei ole päriselt oma eksist üle saanud, siis...

“Tõsine soovitus meestele, kui pole eksist üle saanud: ärge hakake uute naiste südameid murdma, kui eks ikka silmapiiril alles on. Mu ühe tuttavaga just juhtus taoline lugu. Tutvus esmapilgul asjaliku meesterahvaga ja hakkas tal maal külas käima. Tegelane olevat igati okei olnud, ajaviiteks isegi muusikaga tegelenud ja iseenda tööandja.

Peale kaht kuud suhtlemist olevat mehe eks — nüüdseks endine eks — nad on jälle koos, soovinud lahendust leida. Nad olevat 3-4 aastat lahus olnud. Mind pani natuke mõtlema, miks nüüd see eks tagasi tahab ronida, kui mehel juba uus suhe idanemas? Sealt ei saa head nahka tulla niimoodi. Läkski nii, nagu ma arvasin — suhe sõbrannaga katkestati ja eks võeti tagasi. Järsult, päevapealt.

Tea, kas see mees oli mõlemale naisele valetanud või siis see endine eks tahab meest lihtsalt omada. Igatahes väga kahtlane. Tundub, et see mees ei teadnud ise ka, mida ja keda tahtis. Igatahes mehed, kes pole oma tunnetes kindlad, võiks jätta uued naised rahule ja mõelda järgi, mida nad täpselt soovivad.”