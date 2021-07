Olulised nõuanded elust enesest: kuidas olla tööl edukas ka siis, kui motivatsiooni pole?

Omavaheline suhtlus viib eduka koostööni



Et edukalt koostööd teha, peab Soomre sõnul iseenda ja teistega paremini toime tulema. Ta sõnab, et üks võtmekoht on õigeid inimesi usaldama õppida ning õigel hetkel abi küsida. “Alati on mõtet otsida endast targemaid inimesi, kellega koos teemad selgeks arutada. Kõik sõltub sellest, kui palju te üksteist usaldate. Usaldus on otsustamise, tundma õppimise ja kogemuse teema,” ütleb ta.

Õpi mõistma ja usaldama oma kolleege, peret, sõpru, eksperte. Kuula ja arvesta. Aga lõplik otsus langeta ise! Just nemad võivad vajadusel otsuse ettepaneku isegi ette valmistada, aga lõplik otsus tee ise ja tee seda enesekindlalt. Kui ei läinud nii, nagu plaanisid, võta end kokku, alusta uuesti ja tee paremini. Mitte kunagi ära süüdista teisi, kui otsused ebaõnnestuvad!

Hoia endast erinevad inimesed enda lähedal

Soomre rõhutab, et ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada — aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult. Hoia endast erinevad inimesed endale lähedal. Just nemad täiendavad sind kõige rohkem ning aitavad tervikule kaasa isegi siis, kui see alguses tundub keeruline. Naudi inimeste eripärasid ja kiikse.

Meeskonna liikmete erinevad võimed ja kalduvused pakuvad võimaluse leida viisi, kuidas asju kõige paremini teha. Töösuhetes, kus meeskonna liikmed täiendavad üksteist, võivad inimesed saavutada oluliselt rohkem kui üksinda töötades. Igas loodavas meeskonnas või tööpaaris peab igaüks läbi mõtlema, mida tema saab omalt poolt anda ning kuhu ta kõige paremini sobib.

Ära mängi seda, kes sa tegelikult ei ole