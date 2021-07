Epp Kärsin teeb selgeks, kui kaua võiks kesta üks hea eelmäng ja mida see peaks sisaldama

Armastada saab vaid sellist partnerit, kes armastab iseennast

Tema sõnul saab paarisuhtes armastada ainult sellist partnerit, kes armastab iseennast.

Seksuaalsuse omaks võtmine on olla see, kes me oleme. Seksuaalsus aina küpseb ajas. See on selline asi, mis on igal inimesel väga erinev ja mis võib elu jooksul muutuda.

“Me unustame paarisuhtes ära selle, et lapsed kasvavad suureks. Oskus jääda partneriga intiimselt lähedaseks on kõige suurem kunst,” rõhutas Epp ja palus mõelda, kui palju on neid paare, kes iga päev suudlevad pikalt kirglikult keelega? Kui paljud naistest oma meest iga päeva võrgutavad, temaga flirdivad?

Naine, kes öösel ei karju, päeval vingub

“Mehed, eelmäng tähendab seda, et te võtate väga palju kohustusi ka naiste õlgadelt vähemaks. Eelmäng võib kesta 36-72 tundi. Küsige rohkem oma naistelt, mida te saate teha, et neil oleks lihtsam ja tundke huvi, kas te olete teinud midagi, mis neid on solvanud,” soovitas Epp ja lisas, et me elame täpselt nii hästi, kui me seksime ja me seksime täpselt nii hästi kui elame. Need, kes oskavad väärtustada head seksi, teavad ka head elukvaliteeti. Seksuaalenergia on nagu elav tuli meie sees.

“Naise kõvaketas asub tema tupe siseseintes ja tee naise südamesse käib läbi rinna-massaaži,” sõnas Epp ja jätkas enneaegse seemnepurske teemadel: “Orgasmi ja ejakulatsiooni on võimalik eristada. Need on kaks täiesti eri maailma. Kui mees hakkab kogema sisemisi naudinguid, siis nende orgasmid kestavad palju kauem. Nende keha võib lausa võbelema hakata.”

Kuidas tulla toime naise vihaga?

“Kui naised on vihased ja ütlevad “mine ära/ma vihkan sind,” siis tegelikult nad mõtlevad “ära mine ära, maanda mind, ma ei saa endast praegu üldse aru.” Sellises olukorras on abiks pilk, puudutus ja ilus sõna mehe poolt.

Lõpetuseks andis Epp mõned lisasoovitused edukaks paarisuhteks:



Suhte alguses tuleb koha ära rääkida raha- ja seksiteemad

Julgege väljendada oma soove partneriel

Olge oma sõnades laitmatud

Vähemalt kaks korda aastas tuleb teha suhteauditit

Partneriga võiksite päevas kallistada vähemalt 7 korda