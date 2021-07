Ükskõik, kes mõtles välja, et armastus peaks lihtne olema, räägib arvatavasti seitsmenda klassi kolmepäevasest suhtest. Tõeline armastus tähendab tööd. See on alati nii olnud ja jääb alati nii olema. See tähendab, et pead õppima mõistma, kuidas kompromisse teha. See tähendab kellegagi tuleviku planeerimist ning koos kõikidest raskustest üle saamist.