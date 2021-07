Marilyn Jurman: ja mis siis juhtub, kui pole eriti raha ega võimalusi kandikul?

“Ma proovin elada oma elu nii, et ma olen lihtsalt avatud neile võimalustele, mis minuni jõuavad ja proovin nad ära tunda,” sõnas Marilyn ja lisas, et igal hetkel su elus on sul võimalik ümber mõelda. Igal hetkel võid hakata otsast peale, uuesti alustada. Sa võid teha midagi täiesti teistmoodi, kui sa siiani olen teinud.