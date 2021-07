Murelik mees: kahtlustan, et naine petab mind ja selles on süüdi minu ...

Mehel pole küll mikropeenis, aga see on normaalsuurusest paar sentimeetrit väiksem ning kindlasti ka peenem. Samuti nendib mees, et ta ei pea just voodis kaua vastu ja kuigi naine kinnitab, et pole hullu, tundub ta tegelikult pettunu ja rahulolematuna.

Siiski leiab mees, et tema arust ei suuda ta oma peenise tõttu naist rahuldada. Näiteks teiste meestega võrreldes on neil kõigil temast suuremad peenised ning isegi erektsiooni käigus ei muutu ta peenis väga palju suuremaks.

Paar aastat tagasi jõi see abielupaar end koos purju ning naine rääkis välja, kuidas tema arust ei ole mees üldse voodis hea. Nad ei ole rohkem tülist rääkinud, kuid mees mõtleb siiski neile sõnadele sageli. Viimasel kuul on naine oma kunagise sõbraga väga tihti kokku saanud ja tema abikaasa on veendunud, et nad magavad teineteisega. Naine jõuab öösiti hilja koju ja läheb esmalt duši alla. Mees pole asja jutuks võtnud, sest teab, et naine eitaks kõike.

Mida ütleb ekspert?

Suhte- ja seksiekspert kinnitab, et naine ei ole mehele kärbseid pähe ajanud, sest naised tõesti ei hooli nii palju peenise suurusest kui seksitehnikast. Ekspert väidab ühtlasi, et saab naistelt palju e-kirju, milles nad räägivad, kuidas partneri liiga suur peenis muudab seksi ebamugavaks; seevastu pole naised kunagi kurtnud oma kaaslase väiksemat sorti peenise üle. Suhteekspert usub, et mehe abikaasa tegi tüli jooksul tema peenise suuruse kohta käiva kommentaari arvatavasti ainult sellepärast, et teadis, kui palju haiget see mehele teeb.

„Vagiina on elastne,“ kinnitab suhte- ja seksiekspert. „See mahutab ära nii väikese tampooni kui suudab endast välja lükata beebi pea. Nii et asjaolu, justkui võiks mõne teise mehe suur peenis vagiina välja venitada, on müüt.“ Ekspert soovitab naisega lihtsalt asjad selgeks rääkida ning välja uurida, kas ta tõesti petab või mitte.