Siiski, see soe tunne südames võib muuta su pimedaks ohumärkidele, mis viivad sind toksilisse suhtesse. Partneri puhul on lihtne neid märke tähele panna, kuid tihti ei saa me aru, kuidas me ise käitume.

Siin on kuus nüanssi, mida peaksid enda juures tähele panema: