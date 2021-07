Hoida enda teada või mitte? Need on olukorrad, kus naised ei peaks saladust hoidma

Kui sulle on usaldatud saladus, mis reedab seda, et keegi võib olla ohus, siis peaksid sa seda jagama või tegutsema. See on keeruline olukord, kuid usu, et kui on juhtunud midagi halba, siis kahetsed sa kindlasti, et midagi ette ei võtnud.

Seega, analüüsi hoolikalt, kas sinu pärast võib kellegagi midagi halba juhtuda.