Nutikas! Supermodell Gigi Hadid avaldab kuidas ta rasedusjärgsest depressioonist hoidus

Möödunud aastal said supermodell Gigi Hadid ning Endine One Directioni liige Zayn Malik ja USA modell Gigi Hadid sai pisitütre vanemateks.

Nimelt pidas värske ema Gigi kaht päevikut, millest üks oli heade emotsioonide üles märkimiseks ning teine selline, kuhu sai kirjutada kõik mured ja rasked tunded. "Seal on näiteks märkmed nende päevade kohta, kus tundisin, et ma pole hea ema või emana piisav. Tahtsin lihtsalt olla oma aus ja need üles märkida," sõnab naine, kes ei välista, et ühel päeval kingib ta need märkmikud ka oma tütrele.