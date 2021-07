Suvi kahandab kontoseisu? Need nutikad nipid aitavad liigset kulutamist vältida

1. Mõtle sammud läbi

„Suvepuhkus on teatavasti spontaansete plaanide tegemiseks parim periood aastas. Tihtilugu kulub just seetõttu oodatust rohkem raha nendele tegevustele, mida esialgu päevakavas polnudki. Seetõttu on hea soovitus teha reisi planeerimisel umbkaudse eelarve eesseisvate kulutuste kohta ja mõelda läbi, mida kavatsed ette võtta ning kui palju see sulle maksma läheb,“ soovitas Luminori kliendikogemuse juht Kristjan Jasinski.

Soovi korral määra endale peas ligikaudsed piirid, millest üle minna ei tohiks ning pea nendest puhkuse jooksul kinni. Jasinski sõnul on üldiselt mugavam jälgida oma finantse, kasutades ostude tegemiseks pangakaarti. „Pangakaartidega maksmine lihtsustab täieliku ülevaate omamist enda kulutustest, ent samal ajal pakub see ka kontrollitunnet ning täiendavat turvalisust.“

Kasuks tuleb ka see, kui paned igaks päevaks paika ligikaudse eelarve. Ent ära selle järgimisega üle pinguta: kui eelmine päev ületas mõnevõrra ettenähtud eelarve mahu, kuluta järgmisel lihtsalt veidi tagasihoidlikumalt – nii lihtne see ongi.

2. Udupeen pole alati parim

Kodumaal või välisriigis ringi reisides ja uusi kohti avastades kulub paratamatult raha ka restoranide külastamisele – just see on üks peamisi põhjuseid, miks raha pangakontolt justkui õhku haihtub.

Luminori kliendikogemuse juhi sõnul tasub säästmiseks uudistada erinevate söögikohtade menüüsid ja arvustusi juba varem – pealtnäha kõige ilusama terrassimööbliga restoran ei pruugi alati olla elamuse saamiseks parim variant.

Et veelgi enam raha säästa, võiksid juba ööbimiskoha broneerimisel eelistada peatumiseks kohti, kus on ümbruses soodsamaid toidukohti või söögi valmistamise võimalus kohapeal olemas. Rahasummad, mida seeläbi säästa on võimalik, on seda kindlasti väärt.