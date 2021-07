Sügiseks korda! Kolm viisi, kuidas värskendada lapse tuba väheste kulutustega

Kõige sagedamini vajab tubade seast muutmist just lastetuba — lapsed kasvavad kiiresti ja nende tuba peab nende arenguga kaasas käima. Selleks, et vältida lastetoa sagedat muutmist ja kulutusi kokku hoida, valivad paljud vanemad lapsele varakult täiskasvanutele mõeldud mööbli, sest nii ei kasva laps sellest kiiresti välja. Sisekujundaja soovitab aga valida lapsele just talle sobiva mööbli, mille suurust on võimalik koos lapse kasvuga reguleerida.

„Üks levinumaid vigu, mida lapsevanemad teevad, on võsukesele liiga suure kirjutuslaua või tooli valimine. Põhjuseks on tavaliselt see, et lapsed kasvad kiiresti ning vanemad ei taha neile iga paari aasta tagant uut mööblit osta. Liiga suur või väike mööbel on esiteks koolilapsele ebamugav, teiseks võib see lapsele põhjustada ka tervisehädasid,” hoiatas Tammekivi.