"Õhtu põnevaim osa on hoopis vajadus välja nuputada, kuidas me täna tasuta sisse saame."

Pean kirjavahetust Tallinnas elava onutütrega. Suved veedame koos Kuressaares, aga talvel näeme harva ja hoiame üksteist teismeliseelu arengutega kursis detailsete kirjade abil: ikka toonitud kirjapaberi, ümbriku ja margiga täismäng. Kokkuvõte: kui tema elu toimub igal pool mujal, siis Kingissepa noortel käib see täie rauaga koolis. Aktiivne pealinna kolmeteistaastane sõidab bussiga Pääskülast Mustamäele ja sealt trolliga ei-tea-kuhu huviringi. Nädalavahetusel käib ta kohvikutes ja pääseb sõbralike turvameestega Von Krahli baari rokki ja punki kuulama. Kuressaarest Tallinna keskkooli läinud endine klassiõde Mary räägib koju käies aga imelugusid klubist Piraat, kuhu meie kooli hea inglise keele põhjaga saab end turisti teeseldes sisse rääkida — 1990. aastate alguse Tallinna turvamehed lihtsalt ei valda inglise keelt ja lihtsam on „väljamaa preilid“ sisse lasta.

Meil provintsis tuleb aga heale peole pääsemiseks see pidu ise teha. 1992 oli moes videote järele tegemine, playback. Kui tuleb meie klassi kord koolidisko korraldada, siis on esiteks laval täismõõdus KLF, siis kõlab klassivanem Kristi esituses väga usutava Axl Rose’ina „November Rain“ ja lõpetuseks esitab loomulik blond Sille Madonna parimaid palasid. Rahvast muudkui voorib aulasse juurde. Eriti kõva eufooriat tekitab välja saadetud spiooni teade, et meie pidu on teise keskkooli disko täiesti tühjaks tõmmanud.

Alati need peod nii lõbusad ei ole. On ka pikki sirgeid tüdrukute rivisid aula punase polstriga toolidel ja lõputu ootus. Käitumiskood näeb ikka veel ette, et poiss peab tulema suure kõleda saali teisest servast risti üle põranda ja tüdruku ees kummardama, et temaga kõigi nende uudishimulike silmapaaride all tantsu keerutada. See on poiste jaoks päris hirmus väljavaade ja seetõttu juhtub vaprusehooge harva, näiteks siis, kui uus poiss kolib Tallinnast saarde ja ei ole veel põdema õppinud.

***