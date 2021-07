Murelik mees: naine keeldub minuga vallatlemisest, nii kaua kuni lähen vaktsineerima

“Minu abikaasa on mind nõutuks võtnud. Olime mõlemad varem seisukohal, et vaktsineerime end koroona vastu siis, kui tõesti enam mitte kuskil ilma vaktsiinipassita käia ei saa. Naine mõtles siiski kevade lõpus ümber, ütles, et tema tahab sel suvel kontsertidel ja väljas käies end vabamalt ja ohutumalt tunda.

Ma ise olen introvertsem ja eelistan suvel pigem pikki jalutuskäike ning omaette rannas mere vaatamist. Ei ole mul nendele kontsertidele asja, las sahmib sõbrannadega.

Kuid peale seda, kui naine oma vaktsiinidoosid kätte sai, on tema mõttemaailm lausa tundmatuseni muutunud. Algas see sellega, et ta hakkas mulle peale käima, et mina ka ikka kiiresti selle vaktsiini ära teeksin. Eks mul oligi see ühel hetkel plaanis, aga nagu inimestele ikka, ei meeldi ka mulle, kui keegi niimoodi surub ühe teemaga.

Viimasel paaril nädalal on tema suhtumine aga tõtt-öelda juba absurdseks muutunud. Ta on tõmmanud meie voodielule kriipsu peale ja teatas, et võin temaga magamisest tulevikus vaid unistada, kui vaktsiini ära ei tee. Täiesti nõutuks võtab selline olukord…"

Head lugejad, andke mehele nõu — kuidas peaks käituma?