Eestlaste nutikad nõuanded suveks, mida kasutades saad talvel korralikult raha säästa

Nüüd, kui kasvuhoones on tomatitaimed lookas ning metsaalused on mustikaid ja muud hääd ning paremat täis, tasub kiiresti tegutseda. Sel suvel valmivad kuuma temperatuuri tõttu kõik aia- ja metsasaadused rutemini ning samaaegselt — algab nobedate näppude voor.

Mõnel talvisel pannkoogihommikul sa veel tänad end, et mõtlesid kaks sammu ette ning tegid ennetavalt purki keedu- või sügavkülma toormoosi. Lisaks heale tundele ja ülevaatele hoidise koostisosadest, aitab mooside ja kurgipurkide valmistamine ka raha säästa — Facebooki rahatarkuse grupis Kogumispäevik jagatakse omavahel nippe, kuidas aastaringselt suve- ja sügissaadusi nautida.

Kuivatada saab peaaegu kõike

Väga tänuväärne hoidistamise variant on kuivatamine. Võtab vähem ruumi ning on tervislikum ja kordades odavam alternatiiv poes müüdavatele näksidele. Juba kevadel saab hakata kokku koguma erinevaid ravimtaimi, et kuivatada endale pimedateks ja külmadeks õhtuteks teed — praegu on aiad täis piparmünti ja melissi. Varsti hakkavad valmima ka esimesed õunad, lõika tükkideks ning pista spetsiaalsesse kuivatusmasinasse või ahju.

Sina otsustad, mis läheb purki ja mis mitte

Pane pott tulele — milleks maksta talvel moosipurgi eest, kus on vähe marju või puuvilju ning kuhu on lisatud lademetes suhkrut ja säilitusaineid? Või jälle kasvatasid tomateid ja kurke tervele Tallinnale? Purki saab panna ka paprikat, sibulat, seeni — kõike, mis pähe tuleb. Kiire internetiotsing ja imemaitsvad retseptid on ainult ühe kliki kaugusel. Või helista hoopis emale või vanaemale ja saad enda kasutusse aegumatud ning imemaitsvad retseptid — kindlapeale minek. Hoiame kokku raha, mitte maitse pealt.

Säti oma sügavkülma sisu nutikalt