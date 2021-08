"Minu voodielu sai täiesti uuele tasemele siis, kui ühe tüli käigus oma kallimale karjusin, et mulle aitab sellest kõht kõhu vastas nühkimisest. Nimelt minu mees on väga konservatiivne- talle meeldibki seks pimedas, teki all ja lemmikuks on tal misjonäri poos. Kui olen teda suunanud teisiti toimima, siis pole ta tahtnud väga uuendustega kaasa tulla ning nii olen ka mina lihtsalt kannatanud (väga rumal!). Aga jah, ühes tülihoos ma plahvatasin talle välja, et minul selliseks nühkimiseks enam tahtmist pole."