KÜSITLUS | Kui tihti jõuad sina vallatledes õnneliku lõpuni?

Foto: Shutterstock

Sellest on kõik nüüdseks aru saanud, et naistel läheb orgasmini jõudmiseks enamasti kõvasti rohkem aega kui meestel ja lisaks vaginaalsele stimulatsioonile on olulised ka muud tegurid. Aga kuidas on lood sinu paarisuhtes? Oled sa õnnelik ja rahuldatud, või pigem mitte?