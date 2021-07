Seljaajukasvajaga Tony operatsioon Saksamaal jäi ära, selgus, et hetkel on kasvaja taandunud

"Tänase seisuga on olukord selline, et Tonyle operatsiooni ei tehtud, kuna uute uuringutega selgus, et hetkel on kasvaja taandunud, selgrool on jälgi kasvajast, arstid nägid seal verevalumeid. Arstid ei oska kommenteerida, et kuidas selline asi võimalik on. Praegusel hetkel tehakse lisauuringuid ja kümne päeva pärast tehakse uuesti MRT," kirjutab Ly Aasalaid Facebooki lehel Tony vähiravi teekond.

Aasalaid lisab, et nad on ise ka praegusel hetkel täiesti šokis, sest Eestis öeldi kindlalt, et midagi pole teha, Tony ei ela seda üle ja Eestis lisauuringuid ei tehtud. Naise arvates oleks ehk juba võib-olla seal selgunud, et kasvaja on taandunud.

"Nii palju hetkel teame, et isegi kui kasvaja tagasi ei tule, siis taastusravi vajab Tony ikkagi. Lihased on närbunud ja need tuleb uuesti toimima saada. Hoiame teid kursis kõigega, kui midagi uut selgub."

Samuti avaldas naine, et hetkeseisuga on neil Saksamaa reisi peale ja operatsiooni ettemaksuks kulunud 127 292 eurot ja 90 senti, alles on 50 100 eurot.