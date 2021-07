Eduakadeemia juht Roland Tokko avaldas raamatu, kuhu ta ei kirjutanud ridagi: see pani mul pirni põlema, et nii saab ka!

Delfi Naistekas avaldab raamatust katkendi.

Tee rohkem seda, mida naudid

Jah, see on oluline, sest kajastub väga selgelt sinu produktiivsuses: mida rohkem sa teed seda, mis sulle meeldib, seda kiiremini ja efektiivsemalt sa neid asju teed. Oled kindlasti tähele pannud, et kui tegeled millegi meeldivaga, ei pane tähelegi, kuidas aeg lendab. Kui oled aga sunnitud tegelema vähem meeldivate asjadega, venib aeg kohutavalt ja töö ei edene üldse. Mida vähem selliste asjadega tegelema pead, seda parem.

Nagu varem ütlesin, on iga tegevuse jaoks, mis sulle ei meeldi, olemas keegi, kellele see meeldib. Paraku teevad paljud inimesed seda, mida nad teha ei tahaks. Nad on rahulolematud. Nad ei julge töölt ära tulla ja valdkonda vahetada, sest arvavad, et ei leia midagi paremat, või on neil hirm muudatuste ees. Kui kõik inimesed laseksid lahti sellest, mis neile ei meeldi, ja hakkaksid tegema seda, mis neile päriselt meeldib, siis oleks kogu maailm õnnelikum paik.

Toon ühe näite. Olin Barcelonas koolitusel, kus motivatsioonikõneleja Lisa Nichols rääkis, et ta on välja andnud seitse raamatut, aga pole ise ühtegi neist reaalselt kirjutanud. Kuna kirjutamine on talle vastumeelne ja suuliselt väljendab ta end paremini, tegi professionaalne kirjutaja temaga intervjuu ning kirjutas pärast raamatu valmis.

See pani mul pirni põlema, et nii saab ka. Ma naudin ka suulisel teel jagamist rohkem kui teksti kirjutamist ja see raamat, mida sa loed, on suuresti mul sisse räägitud: tegin seda pikemate autosõitude ajal, salvestades jutu telefoni.

Olen ikkagi selle raamatu autor ja tekst on minu, aga tegin selle valmimise protsessi abiliste toel enda jaoks kordi nauditavamaks. Ühtlasi poleks see raamat muidu võib-olla sündinudki kõikide mu muude tegemiste kõrvalt.