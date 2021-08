Laulja Artjom Savitski: eestlaste huumorisoon on hakanud arenema

Savitski sõnul on eestlaste huumor ja huumorisoon on hakanud paranema. Veel paar aastat tagasi tundus see talle väga konservatiivne ja tugevate filtritega, mistõttu ei ajanud see teda väga naerma. Jah, muidugi siseringis ja saunas levisid alati parimad palad, kuid avalikkuseni need väga ei jõudnud. Praegu julgetakse üha enam oma suud avada ja rääkida asjadest nii nagu need on. Ükski teema ei ole enam huumori juures tabu, välja arvatud rassism.