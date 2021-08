Ongi nii? Väidetavalt saavad mehed alles selles vanuses lõplikult täiskasvanuks

Seega selgub, et mehed saavad täiskasvanuks alles 43aastaselt! Ehk siis 12 aastat hiljem, kui naised. 18. eluaasta on küll täisealiseks saamise iga, mehed peavad aga ootama veel keskmiselt 25 aastat selleks, et saada täiskasvanuks ehk siis emotsionaalselt küpseks.

Loomulikult ei jäta selline tõsiasi puudutamata pereelu, sest uuringus osalenud naised kinnitasid, et mehed käituvad liiga tihti lapsikult. Naised tunnevad, et peavad käituma suhtes täiskasvanutena, kuna meestel puudub igasugune vastutustunne. Paljud naised on need, kes peavad võtma peres vastu kõiki tähtsamaid otsuseid. Ka paljud lahutused on leidnud aset just sellel põhjusel, et naiste arust pole mehed võimelised oma tegude eest vastust kandma. Ükski naine ei taha olla oma mehele ema eest.