Kurb, aga paratamatu: märgid, mis viitavad sellele, et sõprussuhe hakkab otsa saama

Kui suhe sõbraga teeb sulle halba ja on muutunud koormavaks, on aeg midagi ette võtta.

Te olete liiga erinevad

Sul on tunne, et sa raiskad oma aega selle inimese peale. Inimene, keda sa pidasid oma sõbraks, on palju muutunud. Ta ei pea oma kokkulepetest kinni, ta leiab tühje vabandusi endale, ta muudab pidevalt plaane… Te olete kõiges eriarvamusel, ta vaatate asju erineva mätta otsast. Lahkhelid põhjustavad ebaviisakat käitumist ja solvanguid.

Ta ei ole sinu vastu siiras

Sa katsud teda kaasata oma plaanidesse, aga tal pole kunagi sinu jaoks aega. Teiste jaoks on tal vaba aega aga küll. Ta valib, kellega läbi käib. Kui sa temalt midagi olulist küsid, vastab ta su sõnumile kohe, kui sa aga tahad talle helistada või tahad temaga kokku saada, ei leia ta aega sulle vastamiseks. Ega vasta su kõnedele.

Sa ei taha talle enam teeneid osutada

Sa tunned, et kõik pingutused on ühepoolsed. Ja sul on tunne, et ta ei vääri enam seda, mida sa tema jaoks teed. Et ta ei märkagi seda kõike, mida sa teinud oled. Ega hinda seda vääriliselt.

Ta ei ole sinu vastu aus

Ta ei valeta ka, aga sa oled viimane, kes tema kohta midagi teada saab. Sa ei ole see, kellele ta esimesena oma asjadest räägib. Sa pead otsekui sundima teda rääkima.

Ilusad mälestused

Sa hoolid temast, sest mingil perioodil saite te omavahel hästi läbi ja teil on palju häid mälestusi, mis teid seovad. Nüüd pole aga teil enam samu huvialasid, te käite erinevad seltskonnas jne.

Üksindustunne

Isegi, kui sa oled temaga koos, tunned sa end üksi. Temaga koosolemised on muutunud ühel või teisel põhjusel koormavaks, mis ei valmista sulle enam mingit rõõmu.

Teie suhe on muutunud

Sul on tunne nagu oleks ta sinu peale millegi pärast vihane.

Sa lükkad tema sõnumite lugemist edasi