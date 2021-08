Hedvig Hanson avaldab, mis oleks suurim tragöödia, mis võiks tema suve täielikult untsu keerata

"Võiks ju öelda, et suve ei saa miski untsu keerata. Tõsi, koroonaolukorra tõttu võiks öelda, et hea, et sel suvel siiski sai ja saab esineda. Muusiku jaoks võivad karmid piirangud kindlasti mitte ainult suve, vaid ükskõik millise aastaaja untsu keerata.