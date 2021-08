Kristiina Ojulandi südame võitis bikiinifitness: see on mõnus ala!

„See on mõnus ala, kes soovib alla võtta, siis fitnessiga on see täiesti reaalne, saad ka toiduga reguleerida. Tundsin alguses, et toitu on liigagi palju, põhiliselt valgutoit — kalad, lihad, munad, juustud, kodujuust. Varem olin pigem taimetoitlane, aga ikkagi sõin asju, mis andsid liigseid kaloreid. Nüüd olen kolm kilo kergem ja nii on see püsima jäänud.“