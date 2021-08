ÜLEVAADE | Puust ja punaseks, mida mehed naistelt vajavad ja kõige suurem viga, mida naised tihti teevad

Kogu loo iroonia seisneb lihtsuses, mida mehed vajavad. Seda polegi nii väga palju, kuid millegipärast kipuvad naised sedagi natukest lihtsalt eirama. Enamik mehi on tegelikult väga mugavad ning kui põhilisemad vajadused on rahuldatud, suurem osa meestest ei kiirustata olemasoleva eluga riskima. Millegipärast üritatakse meedias igapäevaselt kajastada eriti kapriisseid mehi, kes on kõikides maailma hädades süüdi. Üksikute hälvikute kõrval on suur hulk täiesti normaalseid mehi.

Elementaarne inimväärne kohtlemine ja piisav hulk seksi

Meestele on vaja elementaarselt inimväärset kohtlemist, enamvähem piisaval hulgal seksi, veidi kodumugavusi ning kindlustunnet, et naine ei tegele mehe alandamisega. Seda polegi nii palju, kui ehk arvatakse. Kui põhilisemad vajadused on enamvähem kaetud, antakse naisele tema ajutised tujud ning inimlikud vead kergesti andeks. Keskmine mees mõistab, et täiuslikku naist pole olemas, meil kõigil on omad kiiksud ning nõrkused.

Üks enamlevinumaid vigu on mehe alandamine. Naiste psüühika on mehe omast erinev: nad ei suuda mõista, kuidas mõjub mehele väga napp seks, naise sõbrustamine ekspartneritega ning veelgi enam, petmine. Meeste maailmas on juba looduse poolt programmeeritud konkurentsifaktor, napp seks ning teistele meestele liigse tähelepanu osutamine on otsene vihje mehe alaväärseks pidamisele. Naise kõrvalhüpped pole lihtsalt salaafäär, vaid otsene alandus mehele. Siia kategooriasse kuulub muideks ka ülemäärane sõbrustamine teiste meestega. Naine annab käitumisega märku, et mehe staatus abielumehena on ohus ning konkurendid on silmapiiril. Naine käivitab mehes enesekehtestamise instinkti.

Algpõhjus naise käitumises?