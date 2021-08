Näitlejanna Tiina Tauraite: olen terve olnud ja vaktsineeritud, seetõttu arvan, et jäängi terveks

Näitlejatööst koroona tõttu eemal olnud Tiina naudib, et saab oma unistuste tööd teha. “Üle pika koroona-talve jälle näidelda oli imeline kogemus! Sain uuesti tunda, et näitlemine on minu kirg. Tahan meistrina veel palju õppida ja areneda. Reaalne tööprotsess on õppimiseks ja kogemuste kogumiseks ikkagi kõige parem viis,” selgitab näitleja. Õnneks ei olnud esimene roll pärast pausi niivõrd katsumusterohke. “Tegemist on meie ajal ja meie riigis elava tavalise naisega. Sisuliselt ei erine me oluliselt. Seega ei olnud sisse elamine ülemäära keeruline,” räägib Tiina. Siiski muutis näitleja endale rolli mängimise ise mõnevõrra põnevamaks. “Minu tegelane on lahutatud ja esimese osas kohtub ta oma eksiga, kellel on käevangus imekaunis noor daam. Palusin luba ise endale konkurent välja valida. Tahtsin sadistlikult oma tegelaskuju suhtes, et noor daam oleks väga ilus ja särav, nii et Eve Rosen tunneks valu. Raputasin ise soola oma tegelase haavadele,” räägib Tiina naljatledes.