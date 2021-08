Otsused on elu loomulik osa, kuid kuidas teada, milline otsus teha? Seda eelkõige siis, kui sellest sõltub suures osas sinu enda edasine elu. Partnerlussuhte on siinkohal üks tähtsamaid- see mõjutab meie tervist, heaolu ja üldist elu. Küsimused: "Kas tema ikka on see õige?" ning "Kas meil on koos tulevikku?" on siinkohal väga olulised.

Siinkohal tuleks sul ausalt otsa vaadata oma tunnetele ja küsida endalt mõningad küsimused, sest ausad vastused ongi vastus küsimusele: "Kas ma peaks ta maha jätma?".