Head põhjused, miks võiksid masturbeerimist igapäevaselt harrastada

Seks on imeline, eriti veel partneriga, kes on usaldusväärne. Kuid ka masturbeerimine on imeline, sest peale kvaliteetaja iseendaga, saad avastada uusi mõnupunkte, mis on võibolla varasemalt teadmatuks jäänud. Ent tuleb välja, et peale mõnutunde on masturbeerimine ka tervisele väga kasulik.