Juuksed särama, kasvama ja kõõmast vabaks! See Aasias levinud abivahend annab juustele elujõu

Ilmselt ei mõtle me riisi valmistades, et võiks riisi keeduvee kõrvale panna ja hoida alles. Peaaegu keegi ei tea, et riisivesi sisaldab rohkelt vajalikke mineraale ja vitamiine, mis aitavad ravida ja leevendada mitmeid nahaprobleeme (päikesepõletus, nahaärritus, ekseem, akne). Lisaks sellele on riisivesi kasulik ka juustele, muudab juuksed tervemaks ning ilusamaks.